Спецслужбы Казахстана и России пресекли канал наркопоставок из Афганистана

В июле национальная полиция Эквадора нашла в порту Пуэрто Боливара 3 т и 183 кг кокаина в партии бананов, отгруженных для отправки в Санкт-Петербург. Полицейские обнаружили в контейнере с бананами 3190 упаковок с кокаином. Эта партия наркотиков могла бы принести наркоторговцам $254,5 млн. Задержанным грозит от 10 до 13 лет лишения свободы.