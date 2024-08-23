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Спецслужбы Казахстана и России пресекли канал наркопоставок из Афганистана

Ведомости

Спецслужбы Казахстана и России ликвидировали канал поставок наркотиков из Афганистана, сообщается на официальном сайте комитета национальной безопасности республики.

«По итогам операции в августе текущего года в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы», – говорится в сообщении.

У задержанных изъяли около 50 кг гашиша. Его стоимость на черном рынке оценивается около $500 000. По факту контрабанды проводится расследование.

В июле национальная полиция Эквадора нашла в порту Пуэрто Боливара 3 т и 183 кг кокаина в партии бананов, отгруженных для отправки в Санкт-Петербург. Полицейские обнаружили в контейнере с бананами 3190 упаковок с кокаином. Эта партия наркотиков могла бы принести наркоторговцам $254,5 млн. Задержанным грозит от 10 до 13 лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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