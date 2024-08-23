Спецслужбы Казахстана и России пресекли канал наркопоставок из Афганистана
Спецслужбы Казахстана и России ликвидировали канал поставок наркотиков из Афганистана, сообщается на официальном сайте комитета национальной безопасности республики.
«По итогам операции в августе текущего года в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы», – говорится в сообщении.
У задержанных изъяли около 50 кг гашиша. Его стоимость на черном рынке оценивается около $500 000. По факту контрабанды проводится расследование.
В июле национальная полиция Эквадора нашла в порту Пуэрто Боливара 3 т и 183 кг кокаина в партии бананов, отгруженных для отправки в Санкт-Петербург. Полицейские обнаружили в контейнере с бананами 3190 упаковок с кокаином. Эта партия наркотиков могла бы принести наркоторговцам $254,5 млн. Задержанным грозит от 10 до 13 лет лишения свободы.