Роспотребнадзор потребовал от производителей чая исключить пестициды в составе

Издание со ссылкой на Роспотребнадзор по Татарстану отмечает, что ведомство выдало предостережения производителям перечисленных брендов – компаниям «Май», «Орими» и Рязанской чаеразвесочной фабрике. Для мониторинга продукции Роспотребнадзор закупил чай в торговых сетях Spar и «Светофор» в декабре 2023 г. Во время проверки были обнаружены пестициды, для которых не установлен гигиенический норматив.