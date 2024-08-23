Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Роспотребнадзор потребовал от производителей чая исключить пестициды в составе

Ведомости

Роспотребнадзор потребовал от производителей чая исключить из состава продукции пестициды, сообщают «Известия». Нарушения были обнаружены в продукции брендов «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром».

Издание со ссылкой на Роспотребнадзор по Татарстану отмечает, что ведомство выдало предостережения производителям перечисленных брендов – компаниям «Май», «Орими» и Рязанской чаеразвесочной фабрике. Для мониторинга продукции Роспотребнадзор закупил чай в торговых сетях Spar и «Светофор» в декабре 2023 г. Во время проверки были обнаружены пестициды, для которых не установлен гигиенический норматив.

Роспотребнадзор также объявил предостережения торговым сетям, где выявили чай с пестицидами. В прошлом году были и другие случаи продажи такого чая в супермаркетах «Магнит», «Ашан», «Перекресток» и «Метро». В управлении не уточнили, какие бренды чая нарушили нормы.

В федеральном Роспотребнадзоре заявили, что мониторинг качества и безопасности продукции ведется на постоянной основе. За первые шесть месяцев 2024 г. на содержание пестицидов исследовано более 50 000 проб, из них требованиям не соответствовало 0,02%.

ТАСС со ссылкой на компанию «Май» сообщает, что повторные проверки бренда чая «Ричард» не подтвердили наличие пестицидов. В предприятии утверждают, что обнаруженные в результате проверки пестициды могли указывать на загрязнение образца и неточность анализа.

В августе управление Роспотребнадзора по Москве сняло с продажи почти 350 кг продукции из супермаркетов Eurospar. Во время внеплановых проверок в магазинах были установлены нарушения требования санитарного законодательства.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных