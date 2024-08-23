Роспотребнадзор потребовал от производителей чая исключить пестициды в составе
Роспотребнадзор потребовал от производителей чая исключить из состава продукции пестициды, сообщают «Известия». Нарушения были обнаружены в продукции брендов «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром».
Издание со ссылкой на Роспотребнадзор по Татарстану отмечает, что ведомство выдало предостережения производителям перечисленных брендов – компаниям «Май», «Орими» и Рязанской чаеразвесочной фабрике. Для мониторинга продукции Роспотребнадзор закупил чай в торговых сетях Spar и «Светофор» в декабре 2023 г. Во время проверки были обнаружены пестициды, для которых не установлен гигиенический норматив.
Роспотребнадзор также объявил предостережения торговым сетям, где выявили чай с пестицидами. В прошлом году были и другие случаи продажи такого чая в супермаркетах «Магнит», «Ашан», «Перекресток» и «Метро». В управлении не уточнили, какие бренды чая нарушили нормы.
В федеральном Роспотребнадзоре заявили, что мониторинг качества и безопасности продукции ведется на постоянной основе. За первые шесть месяцев 2024 г. на содержание пестицидов исследовано более 50 000 проб, из них требованиям не соответствовало 0,02%.
ТАСС со ссылкой на компанию «Май» сообщает, что повторные проверки бренда чая «Ричард» не подтвердили наличие пестицидов. В предприятии утверждают, что обнаруженные в результате проверки пестициды могли указывать на загрязнение образца и неточность анализа.
В августе управление Роспотребнадзора по Москве сняло с продажи почти 350 кг продукции из супермаркетов Eurospar. Во время внеплановых проверок в магазинах были установлены нарушения требования санитарного законодательства.