В Таиланде из-за схода оползня погибли двое россиян
Восемь человек, в том числе двое россиян, погибли в районе Карон в провинции Таиланда Пхукет в результате схода оползня. Об этом сообщает газета Khaosod.
Смещение грунта произошло из-за продолжительных проливных дождей. Сейчас в районе продолжают идти непрерывные дожди. Прибывшие на место происшествия экстренные службы ведут поиски пропавших без вести.
Генеральный консул России в Пхукете Егор Иванов сообщил ТАСС, что информация о гибели россиян поступила в генконсульство. Личности погибших устанавливаются.