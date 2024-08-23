СК РФ возбудил дело из-за захвата заложников в колонии Волгоградской области
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников заключенными в исправительной колонии в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).
23 августа ФСИН России сообщила о захвате заложников заключенными в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что один сотрудник ФСИН был убит в ходе захвата. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.
16 июня в СИЗО-1 в Ростове заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). В тот же день ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. Из-за этого происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО №1 Роман Заболотнев. Кроме того, еще четырех сотрудников ГУ ФСИН России по Ростовской области уволили после проверки, а 16 работников привлекли к дисциплинарной ответственности.