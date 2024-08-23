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СК РФ возбудил дело из-за захвата заложников в колонии Волгоградской области

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников заключенными в исправительной колонии в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

23 августа ФСИН России сообщила о захвате заложников заключенными в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что один сотрудник ФСИН был убит в ходе захвата. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.

16 июня в СИЗО-1 в Ростове заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). В тот же день ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. Из-за этого происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО №1 Роман Заболотнев. Кроме того, еще четырех сотрудников ГУ ФСИН России по Ростовской области уволили после проверки, а 16 работников привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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