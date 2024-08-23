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Духовное управление мусульман России осудило захват заложников в ИК-19

Ведомости

Духовное управление мусульман в России осудило захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области, следует из заявления в Telegram-канале ДУМ.

Как говорится в заявлении, захват заложников направлен на «дискредитацию руководства России». В ДУМ заявили о категорическом непринятии действий четверых заключенных.

«Политический союз, выстраиваемый российским лидером, грозит окончательно разрушить гегемонию коллективного Запада на геополитической карте мира, что категорически не устраивает западных кукловодов международных террористических группировок», – заявил и. о. председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

Заключенные захватили заложников днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ – захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

По информации Telegram-канала Mash, штурм колонии начался в 16:00 мск и продлился полчаса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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