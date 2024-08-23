Духовное управление мусульман России осудило захват заложников в ИК-19
Духовное управление мусульман в России осудило захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области, следует из заявления в Telegram-канале ДУМ.
Как говорится в заявлении, захват заложников направлен на «дискредитацию руководства России». В ДУМ заявили о категорическом непринятии действий четверых заключенных.
«Политический союз, выстраиваемый российским лидером, грозит окончательно разрушить гегемонию коллективного Запада на геополитической карте мира, что категорически не устраивает западных кукловодов международных террористических группировок», – заявил и. о. председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.
Заключенные захватили заложников днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ – захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.