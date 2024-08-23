Духовное управление мусульман России осудило захват заложников в ИК-19

Заключенные захватили заложников днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ – захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.