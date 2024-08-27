В США задержали гражданина Венгрии по обвинению в закупке электроники для РФ
23 августа в международном аэропорту Сан-Франциско был задержан гражданин Венгрии Бенс Хорват за нарушение экспортного контроля США в отношении России. Об этом сообщил минюст США.
Мужчина обвиняется в сговоре с целью нарушения экспортного контроля. По информации американского минюста, он закупил 200 радиостанций военного образца якобы для российских организаций. Отправить их в Россию Хорват намеревался через Латвию, но сделать это ему не удалось – поставку пресекли таможенная и пограничная служба США.
Утверждается, что Хорват и другие члены группы управляли «многонациональной сетью закупок». Они напрямую заключали контракты с российскими организациями и содействовали созданию «крупнейших проектов», в частности, строительству систем радиосвязи в Курской области вдоль российско-украинской границы. Контрабанда шла через сеть филиалов в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии и др.
21 августа минюст США сообщил об экстрадиции гражданина Латвии Олега Чистякова в США. Он обвиняется в незаконных поставках сложного авиационного оборудования в Россию после начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. Утверждается, что Чистяков сотрудничал с американской KanRus через свою компанию в ОАЭ RosAero FZC. По данным минюста, 55-летний латвиец вступил в сговор с американцами Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном.
При этом Робертсона и Буяновского арестовали еще в марте 2023 г. Приговоры им будут вынесены 3 октября и 14 ноября соответственно. Оба фигуранта признали вину. Чистякову грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до $1 млн.