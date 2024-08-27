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В США задержали гражданина Венгрии по обвинению в закупке электроники для РФ

Ведомости

23 августа в международном аэропорту Сан-Франциско был задержан гражданин Венгрии Бенс Хорват за нарушение экспортного контроля США в отношении России. Об этом сообщил минюст США.

Мужчина обвиняется в сговоре с целью нарушения экспортного контроля. По информации американского минюста, он закупил 200 радиостанций военного образца якобы для российских организаций. Отправить их в Россию Хорват намеревался через Латвию, но сделать это ему не удалось – поставку пресекли таможенная и пограничная служба США.

Утверждается, что Хорват и другие члены группы управляли «многонациональной сетью закупок». Они напрямую заключали контракты с российскими организациями и содействовали созданию «крупнейших проектов», в частности, строительству систем радиосвязи в Курской области вдоль российско-украинской границы. Контрабанда шла через сеть филиалов в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии и др.

21 августа минюст США сообщил об экстрадиции гражданина Латвии Олега Чистякова в США. Он обвиняется в незаконных поставках сложного авиационного оборудования в Россию после начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. Утверждается, что Чистяков сотрудничал с американской KanRus через свою компанию в ОАЭ RosAero FZC. По данным минюста, 55-летний латвиец вступил в сговор с американцами Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном.

При этом Робертсона и Буяновского арестовали еще в марте 2023 г. Приговоры им будут вынесены 3 октября и 14 ноября соответственно. Оба фигуранта признали вину. Чистякову грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до $1 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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