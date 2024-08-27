В США задержали гражданина Венгрии по обвинению в закупке электроники для РФ

21 августа минюст США сообщил об экстрадиции гражданина Латвии Олега Чистякова в США. Он обвиняется в незаконных поставках сложного авиационного оборудования в Россию после начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. Утверждается, что Чистяков сотрудничал с американской KanRus через свою компанию в ОАЭ RosAero FZC. По данным минюста, 55-летний латвиец вступил в сговор с американцами Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном.