Лидер группы «Ногу свело» обжаловал отказ в снятии статуса иноагента
Лидер музыкальной рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский (признан в России иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из перечня иностранных агентов. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.
Жалоба поступила 13 августа. Дата судебного заседания пока не назначена.
Минюст признал Покровского иноагентом 31 марта 2023 г. Поводом стал сбор средств в поддержку Украины, а также негативные высказывания музыканта в адрес граждан России. Кроме того, как утверждает Минюст, Покровский «активно взаимодействовал с иностранными структурами».
Музыкант попытался оспорить решение Минюста, но в августе 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из реестра иноагентов. Мосгорсуд утвердил это решение в марте 2024 г. Жалобы Покровского впоследствии также отклонили апелляционный и кассационный суды.