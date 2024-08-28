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Лидер группы «Ногу свело» обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Ведомости

Лидер музыкальной рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский (признан в России иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из перечня иностранных агентов. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда. 

Жалоба поступила 13 августа. Дата судебного заседания пока не назначена.

Минюст признал Покровского иноагентом 31 марта 2023 г. Поводом стал сбор средств в поддержку Украины, а также негативные высказывания музыканта в адрес граждан России. Кроме того, как утверждает Минюст, Покровский «активно взаимодействовал с иностранными структурами».

Музыкант попытался оспорить решение Минюста, но в августе 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из реестра иноагентов. Мосгорсуд утвердил это решение в марте 2024 г. Жалобы Покровского впоследствии также отклонили апелляционный и кассационный суды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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