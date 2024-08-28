Лидер группы «Ногу свело» обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Минюст признал Покровского иноагентом 31 марта 2023 г. Поводом стал сбор средств в поддержку Украины, а также негативные высказывания музыканта в адрес граждан России. Кроме того, как утверждает Минюст, Покровский «активно взаимодействовал с иностранными структурами».