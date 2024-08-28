Рособрнадзор предложил обязать блогеров утверждать курсы по госстандартам

При этом в МВД считают преждевременной инициативу Лантратовой об установлении уголовной ответственности для инфобизнесменов, которые оказывают некачественные информационно-консультационные услуги. На заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в блогосфере в марте 2024 г. она предложила ввести за консультации, которые наносят «серьезный ущерб для потребителей», штраф в размере до 300 000 руб. по аналогии с ч.1 ст. 171 УК (незаконное предпринимательство).