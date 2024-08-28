Рособрнадзор предложил обязать блогеров утверждать курсы по госстандартам
В России могут обязать блогеров и коучей разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по государственным стандартам российского образования. Об этом говорится в ответе Рособрнадзора представителю рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере, первому зампреду комитета по просвещению Яне Лантратовой, сообщают «Известия».
В России увеличились случаи некачественного предоставления образовательных услуг, отметили в Рособрнадзоре. Зачастую организации и ИП, у которых нет лицензий, под видом образовательной деятельности занимаются «откровенным мошенничеством», предоставляя знания, которые противоречат науке и духовно-нравственным ценностям.
В связи с этим ведомство считает целесообразным рассмотреть вопрос о «разработке примерных программ, на основании которых организации или ИП будут обязаны разрабатывать и утверждать образовательные программы», которые реализуют онлайн. Также предлагается вести реестр физических, юридических лиц и ИП, которые имеют право проводить курсы и тренинги.
Кроме того, предлагается ужесточить ответственность за распространение ложной информации об образовательных программах, например, в части выдачи документов государственного образца. Рособрнадзор также считает необходимым запретить блогерам использовать в наименовании курсов слова «институт», «университет» и «академия».
Лантратова рассказала «Известиям», что законопроект о регулировании сферы инфобизнеса разрабатывается совместно с Рособрнадзором. Сфера инфобизнеса растет немыслимыми темпами – оборот рынка превышает 1 млрд руб. в год, отметила депутат.
При этом в МВД считают преждевременной инициативу Лантратовой об установлении уголовной ответственности для инфобизнесменов, которые оказывают некачественные информационно-консультационные услуги. На заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в блогосфере в марте 2024 г. она предложила ввести за консультации, которые наносят «серьезный ущерб для потребителей», штраф в размере до 300 000 руб. по аналогии с ч.1 ст. 171 УК (незаконное предпринимательство).