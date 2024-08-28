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Рособрнадзор предложил обязать блогеров утверждать курсы по госстандартам

Ведомости

В России могут обязать блогеров и коучей разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по государственным стандартам российского образования. Об этом говорится в ответе Рособрнадзора представителю рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере, первому зампреду комитета по просвещению Яне Лантратовой, сообщают «Известия».

В России увеличились случаи некачественного предоставления образовательных услуг, отметили в Рособрнадзоре. Зачастую организации и ИП, у которых нет лицензий, под видом образовательной деятельности занимаются «откровенным мошенничеством», предоставляя знания, которые противоречат науке и духовно-нравственным ценностям.

В связи с этим ведомство считает целесообразным рассмотреть вопрос о «разработке примерных программ, на основании которых организации или ИП будут обязаны разрабатывать и утверждать образовательные программы», которые реализуют онлайн. Также предлагается вести реестр физических, юридических лиц и ИП, которые имеют право проводить курсы и тренинги.

Кроме того, предлагается ужесточить ответственность за распространение ложной информации об образовательных программах, например, в части выдачи документов государственного образца. Рособрнадзор также считает необходимым запретить блогерам использовать в наименовании курсов слова «институт», «университет» и «академия».

Лантратова рассказала «Известиям», что законопроект о регулировании сферы инфобизнеса разрабатывается совместно с Рособрнадзором. Сфера инфобизнеса растет немыслимыми темпами – оборот рынка превышает 1 млрд руб. в год, отметила депутат.

При этом в МВД считают преждевременной инициативу Лантратовой об установлении уголовной ответственности для инфобизнесменов, которые оказывают некачественные информационно-консультационные услуги. На заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в блогосфере в марте 2024 г. она предложила ввести за консультации, которые наносят «серьезный ущерб для потребителей», штраф в размере до 300 000 руб. по аналогии с ч.1 ст. 171 УК (незаконное предпринимательство).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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