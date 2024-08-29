ФСБ и МВД изъяли 3000 устройств шпионской спецтехники в Москве
Сотрудники ФСБ и МВД России изъяли из продажи в Москве более 3000 устройств шпионской спецтехники, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет ТАСС.
Подозреваемый в поставке шпионской техники организовал канал поставки из-за рубежа с целью сбыта через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров, говорится в сообщении.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что силовики изъяли видеозаписывающую аппаратуру, замаскированную под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Примечательно, что подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления.
16 июля ФСБ РФ сообщила о задержании двух иностранцев за контрабанду запчастей для военных двигателей на границе с Казахстаном. Они попытались провезти запчасти для военных двигателей без лицензии на автомобиле через погранпункт «Веселоярск» на границе России и Казахстана. Там соучастники были задержаны силовиками.
Против задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза военной техники).