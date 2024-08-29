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ФСБ и МВД изъяли 3000 устройств шпионской спецтехники в Москве

Ведомости

Сотрудники ФСБ и МВД России изъяли из продажи в Москве более 3000 устройств шпионской спецтехники, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет ТАСС.

Подозреваемый в поставке шпионской техники организовал канал поставки из-за рубежа с целью сбыта через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров, говорится в сообщении.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что силовики изъяли видеозаписывающую аппаратуру, замаскированную под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители. 

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Примечательно, что подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления.

16 июля ФСБ РФ сообщила о задержании двух иностранцев за контрабанду запчастей для военных двигателей на границе с Казахстаном. Они попытались провезти запчасти для военных двигателей без лицензии на автомобиле через погранпункт «Веселоярск» на границе России и Казахстана. Там соучастники были задержаны силовиками.

Против задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза военной техники).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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