ФСБ и МВД изъяли 3000 устройств шпионской спецтехники в Москве

16 июля ФСБ РФ сообщила о задержании двух иностранцев за контрабанду запчастей для военных двигателей на границе с Казахстаном. Они попытались провезти запчасти для военных двигателей без лицензии на автомобиле через погранпункт «Веселоярск» на границе России и Казахстана. Там соучастники были задержаны силовиками.