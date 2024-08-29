Во ФСИН опровергли постановку Стрелкова на учет как «склонного к побегу»
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) не был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, сообщили в Управлении ФСИН по Кировской области.
«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.
О том, что Стрелкова поставили на учет в колонии как склонного к побегу, сообщила его супруга Мирослава Регинская. По ее словам, это «шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО, на которое он планировал подавать в ближайшее время».
Стрелков отбывает наказание в исправительной колонии № 5 города Кирово-Чепецка в Кировской области. Экс-министр обороны народной республики был задержан и заключен под стражу в Москве в июле 2023 г. В материалах уголовного дела речь идет о двух постах в Telegram, которые касались довольствия бойцов и ситуации с Крымом. Стрелков настаивал на своей невиновности.
Ему назначили четыре года заключения по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете). Кроме того, он будет лишен возможности в течение трех лет после выхода из колонии заниматься администрированием сайтов.