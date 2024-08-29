Во ФСИН опровергли постановку Стрелкова на учет как «склонного к побегу»

О том, что Стрелкова поставили на учет в колонии как склонного к побегу, сообщила его супруга Мирослава Регинская. По ее словам, это «шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО, на которое он планировал подавать в ближайшее время».