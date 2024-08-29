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Во ФСИН опровергли постановку Стрелкова на учет как «склонного к побегу»

Ведомости

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) не был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, сообщили в Управлении ФСИН по Кировской области.

«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

О том, что Стрелкова поставили на учет в колонии как склонного к побегу, сообщила его супруга Мирослава Регинская. По ее словам, это «шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО, на которое он планировал подавать в ближайшее время».

Стрелков отбывает наказание в исправительной колонии № 5 города Кирово-Чепецка в Кировской области. Экс-министр обороны народной республики был задержан и заключен под стражу в Москве в июле 2023 г. В материалах уголовного дела речь идет о двух постах в Telegram, которые касались довольствия бойцов и ситуации с Крымом. Стрелков настаивал на своей невиновности.

Ему назначили четыре года заключения по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете). Кроме того, он будет лишен возможности в течение трех лет после выхода из колонии заниматься администрированием сайтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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