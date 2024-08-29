Следствие попросило арестовать экс-замминистра обороны России Попова

В июне Попова уволили вместе с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым, а также двумя замминистра – Татьяной Шевцовой и Николаем Панковым. В министерстве он отвечал за инновационное развитие, но на эту позицию никто назначен не был. По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и технополиса «Эра».