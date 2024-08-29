Следствие попросило арестовать экс-замминистра обороны России Попова
«В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании в отношении Попова меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказали в ведомстве. Ожидается, что ходатайство рассмотрят в ближайшее время.
29 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Попова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области. Он действовал вместе с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.
В июне Попова уволили вместе с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым, а также двумя замминистра – Татьяной Шевцовой и Николаем Панковым. В министерстве он отвечал за инновационное развитие, но на эту позицию никто назначен не был. По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и технополиса «Эра».