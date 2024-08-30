Полиция выявила 120 нелегальных мигрантов на складе в Пушкино

На складе работали выходцы из стран СНГ и Африки. В отношении них составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории России. Из 120 мигрантов 19 человек были привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность, один человек – за уклонение от исполнения административного наказания.