Полиция выявила 120 нелегальных мигрантов на складе в Пушкино
Полиция при поддержке Росгвардии выявила 120 нелегальных мигрантов на торговом складе Пушкино в Московской области, сообщается на сайте «МВД медиа».
На складе работали выходцы из стран СНГ и Африки. В отношении них составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории России. Из 120 мигрантов 19 человек были привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность, один человек – за уклонение от исполнения административного наказания.
Всем нарушителям назначили штраф в размере 5000 руб., их выдворят из страны. 31 нелегального мигранта поместили в специализированное учреждение до исполнения решения суда.
8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране нового миграционного режима высылки, он касается нелегальных мигрантов. Принятый закон предполагает создание реестра контролируемых лиц. До момента высылки иностранный гражданин или лицо без гражданства помещается в спецучреждение. Когда он покинет страну, режим прекратит свое действие.
21 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрении нижней палаты находятся 28 проектов законов о регулировании вопросов миграции. Инициативами предлагается, в частности, запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи.