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Полиция выявила 120 нелегальных мигрантов на складе в Пушкино

Ведомости

Полиция при поддержке Росгвардии выявила 120 нелегальных мигрантов на торговом складе Пушкино в Московской области, сообщается на сайте «МВД медиа».

На складе работали выходцы из стран СНГ и Африки. В отношении них составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории России. Из 120 мигрантов 19 человек были привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность, один человек – за уклонение от исполнения административного наказания.

Всем нарушителям назначили штраф в размере 5000 руб., их выдворят из страны. 31 нелегального мигранта поместили в специализированное учреждение до исполнения решения суда.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране нового миграционного режима высылки, он касается нелегальных мигрантов. Принятый закон предполагает создание реестра контролируемых лиц. До момента высылки иностранный гражданин или лицо без гражданства помещается в спецучреждение. Когда он покинет страну, режим прекратит свое действие.

21 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрении нижней палаты находятся 28 проектов законов о регулировании вопросов миграции. Инициативами предлагается, в частности, запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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