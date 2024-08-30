Фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог получить российское гражданство
Фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» Умеджон Солиев мог получить российское гражданство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МВД Таджикистана.
«Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана – городе Душанбе», – добавил собеседник агентства.
Солиев родился в июле 1998 г. в Душанбе. «РИА Новости» отмечает, что национальность фигуранта дела в карточке базы розыска полиции не указана.
29 августа Басманный суд Москвы продлил меру пресечения пятерым фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле». Речь идет о Гадоеве, Исмоилове, Хамидове, а также двух фигурантах по фамилии Солиев.
Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.