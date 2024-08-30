Фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог получить российское гражданство

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.