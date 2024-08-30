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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог получить российское гражданство

Ведомости

Фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» Умеджон Солиев мог получить российское гражданство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МВД Таджикистана.

«Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана – городе Душанбе», – добавил собеседник агентства.

Солиев родился в июле 1998 г. в Душанбе. «РИА Новости» отмечает, что национальность фигуранта дела в карточке базы розыска полиции не указана.

29 августа Басманный суд Москвы продлил меру пресечения пятерым фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле». Речь идет о Гадоеве, Исмоилове, Хамидове, а также двух фигурантах по фамилии Солиев.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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