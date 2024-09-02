«Просвещение» отправит в Курскую область 190 000 учебников и 1000 ноутбуков

Запрос на помощь детям и педагогам Курской области был направлен в Минпросвещения от министерства образования и науки Курской области. По словам главы ведомства Александра Кабана, в связи со сложной обстановкой из Курской области были оперативно переселены более 130 000 человек, в том числе более 14 000 школьников.