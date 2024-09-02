«Просвещение» отправит в Курскую область 190 000 учебников и 1000 ноутбуков
Издательство «Просвещение» отправило в Курскую область 1000 ноутбуков для дистанционного обучения. Также к отправке готовятся более 190 000 экземпляров учебников. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Запрос на помощь детям и педагогам Курской области был направлен в Минпросвещения от министерства образования и науки Курской области. По словам главы ведомства Александра Кабана, в связи со сложной обстановкой из Курской области были оперативно переселены более 130 000 человек, в том числе более 14 000 школьников.
«Была поставлена цель организовать образовательный процесс для почти 11 000 школьников, которые остались на территории региона», – отметил Кабан.
По запросу Минпросвещения «Просвещение» отправит в Курскую область более 190 000 экземпляров учебников для детей, рассказала генеральный директор «Просвещения» Наталья Третьяк. «Специально для ребят, которые сейчас живут в районах без связи и интернета, мы запишем электронные формы учебников на флеш-карты, чтобы они могли полноценно осваивать школьную программу», – сказала она.
Гендиректор издательства «Эксмо» (входит в «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев также заявил о поддержке курян. Так, с 26 по 31 августа в магазинах «Читай-город» при предъявлении паспорта с пропиской в Курской области можно было получить для ребенка тетради, дневники, а также книгу, раскраску или игру.