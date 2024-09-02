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«Просвещение» отправит в Курскую область 190 000 учебников и 1000 ноутбуков

Ведомости

Издательство «Просвещение» отправило в Курскую область 1000 ноутбуков для дистанционного обучения. Также к отправке готовятся более 190 000 экземпляров учебников. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Запрос на помощь детям и педагогам Курской области был направлен в Минпросвещения от министерства образования и науки Курской области. По словам главы ведомства Александра Кабана, в связи со сложной обстановкой из Курской области были оперативно переселены более 130 000 человек, в том числе более 14 000 школьников.

«Была поставлена цель организовать образовательный процесс для почти 11 000 школьников, которые остались на территории региона», – отметил Кабан.

По запросу Минпросвещения «Просвещение» отправит в Курскую область более 190 000 экземпляров учебников для детей, рассказала генеральный директор «Просвещения» Наталья Третьяк. «Специально для ребят, которые сейчас живут в районах без связи и интернета, мы запишем электронные формы учебников на флеш-карты, чтобы они могли полноценно осваивать школьную программу», – сказала она.

Гендиректор издательства «Эксмо» (входит в «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев также заявил о поддержке курян. Так, с 26 по 31 августа в магазинах «Читай-город» при предъявлении паспорта с пропиской в Курской области можно было получить для ребенка тетради, дневники, а также книгу, раскраску или игру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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