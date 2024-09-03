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NYT: изменение климата грозит обрушением мостов в США

Ведомости

Изменения климата, влекущие за собой экстремальную жару и наводнения, могут привести к разрушению мостов по всей территории США. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что американские мосты, четверть из которых была построена до 1960 г., и ранее нуждались в ремонте. Но теперь экстремальная жара и усиление наводнений, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение мостов, по сути, вызывая их преждевременный износ. В результате возникает «тихая, но растущая угроза» безопасному передвижению людей и грузов по стране.

«У нас есть кризис мостов, который конкретно связан с экстремальными погодными явлениями», – рассказал профессор гражданского строительства из Университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, который исследует влияние изменения климата на инфраструктуру.

Мосты, спроектированные и построенные десятилетия назад из материалов, не рассчитанных на резкие перепады температур, теперь быстро разбухают и сжимаются, что приводит к их ослаблению.

«Становится так жарко, что части, которые держат бетон и сталь, могут буквально развалиться на части, как игрушки», – обращает внимание Чиновски.

NYT обращает внимание на исследование, опубликованное в журнале Plos One, которое показало, что экстремальные температуры, вызванные изменением климата, могут привести к разрушению каждого четвертого стального моста в Соединенных Штатах к 2050 г. К 2040 г. разрушения, вызванные жарой, могут потребовать повсеместного ремонта и закрытия мостов.

Прошлый год был самым жарким за всю историю мировых наблюдений. Нынешний обещает быть еще более экстремальным. Июнь стал 13-м месяцем подряд с рекордными температурами по всему миру. А четыре последовательных дня в июле оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений на всей планете. Nature считает, что защитить города от опасной жары помогут новые технологии, в частности, помогающие сократить количество энергии, потребляемой кондиционерами. Среди других новшеств – материалы, способные понижать температуру ниже температуры окружающей среды без использования энергии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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