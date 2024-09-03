NYT: изменение климата грозит обрушением мостов в США

Прошлый год был самым жарким за всю историю мировых наблюдений. Нынешний обещает быть еще более экстремальным. Июнь стал 13-м месяцем подряд с рекордными температурами по всему миру. А четыре последовательных дня в июле оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений на всей планете. Nature считает, что защитить города от опасной жары помогут новые технологии, в частности, помогающие сократить количество энергии, потребляемой кондиционерами. Среди других новшеств – материалы, способные понижать температуру ниже температуры окружающей среды без использования энергии.