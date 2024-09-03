NYT: изменение климата грозит обрушением мостов в США
Изменения климата, влекущие за собой экстремальную жару и наводнения, могут привести к разрушению мостов по всей территории США. Об этом пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что американские мосты, четверть из которых была построена до 1960 г., и ранее нуждались в ремонте. Но теперь экстремальная жара и усиление наводнений, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение мостов, по сути, вызывая их преждевременный износ. В результате возникает «тихая, но растущая угроза» безопасному передвижению людей и грузов по стране.
«У нас есть кризис мостов, который конкретно связан с экстремальными погодными явлениями», – рассказал профессор гражданского строительства из Университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, который исследует влияние изменения климата на инфраструктуру.
Мосты, спроектированные и построенные десятилетия назад из материалов, не рассчитанных на резкие перепады температур, теперь быстро разбухают и сжимаются, что приводит к их ослаблению.
«Становится так жарко, что части, которые держат бетон и сталь, могут буквально развалиться на части, как игрушки», – обращает внимание Чиновски.
NYT обращает внимание на исследование, опубликованное в журнале Plos One, которое показало, что экстремальные температуры, вызванные изменением климата, могут привести к разрушению каждого четвертого стального моста в Соединенных Штатах к 2050 г. К 2040 г. разрушения, вызванные жарой, могут потребовать повсеместного ремонта и закрытия мостов.
Прошлый год был самым жарким за всю историю мировых наблюдений. Нынешний обещает быть еще более экстремальным. Июнь стал 13-м месяцем подряд с рекордными температурами по всему миру. А четыре последовательных дня в июле оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений на всей планете. Nature считает, что защитить города от опасной жары помогут новые технологии, в частности, помогающие сократить количество энергии, потребляемой кондиционерами. Среди других новшеств – материалы, способные понижать температуру ниже температуры окружающей среды без использования энергии.