В РФ с января заработает новая госсистема в области охоты и охотничьих ресурсов
Правительство РФ утвердило постановление о создании государственной информационной системы управления в области охоты и охотничьих ресурсов, она начнет функционировать с 1 января 2025 г. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Новая система, которая будет базироваться на единой цифровой платформе «Гостех», призвана упростить взаимодействие органов власти в вопросах интересов охотников-любителей и охотопользователей, а также сократить сроки предоставления государственных услуг в этой сфере.
В составе новой системы будет функционировать государственный охотохозяйственный реестр и другие реестры этой сферы, что позволит своевременно выявлять и реагировать на изменения, вызванные природными или антропогенными факторами.
Система сможет взаимодействовать с цифровыми ресурсами МВД, Федеральной налоговой службы, Росприроднадзора, ФАДН, Роскадастра, а также с системами региональных структур, отвечающих за развитие охотничьего хозяйства.
В конце 2023 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об обновлении стратегического направления в области цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования. Одна из главных целей обновленного стратегического направления, утвержденного до 2030 г., – создание единого цифрового пространства для решения задач экологии и природопользования. Оно сформировано за счет интеграции 10 ведомственных информационных систем на базе платформы «Гостех». Как сообщил Мишустин, выступая на совещании совещания с вице-премьерами 25 декабря 2023 г., вся эта деятельность сопровождается последовательным переходом на отечественные программные продукты.