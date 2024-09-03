В РФ с января заработает новая госсистема в области охоты и охотничьих ресурсов

В конце 2023 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об обновлении стратегического направления в области цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования. Одна из главных целей обновленного стратегического направления, утвержденного до 2030 г., – создание единого цифрового пространства для решения задач экологии и природопользования. Оно сформировано за счет интеграции 10 ведомственных информационных систем на базе платформы «Гостех». Как сообщил Мишустин, выступая на совещании совещания с вице-премьерами 25 декабря 2023 г., вся эта деятельность сопровождается последовательным переходом на отечественные программные продукты.