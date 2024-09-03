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В РФ с января заработает новая госсистема в области охоты и охотничьих ресурсов

Ведомости

Правительство РФ утвердило постановление о создании государственной информационной системы управления в области охоты и охотничьих ресурсов, она начнет функционировать с 1 января 2025 г. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Новая система, которая будет базироваться на единой цифровой платформе «Гостех», призвана упростить взаимодействие органов власти в вопросах интересов охотников-любителей и охотопользователей, а также сократить сроки предоставления государственных услуг в этой сфере.

В составе новой системы будет функционировать государственный охотохозяйственный реестр и другие реестры этой сферы, что позволит своевременно выявлять и реагировать на изменения, вызванные природными или антропогенными факторами.

Система сможет взаимодействовать с цифровыми ресурсами МВД, Федеральной налоговой службы, Росприроднадзора, ФАДН, Роскадастра, а также с системами региональных структур, отвечающих за развитие охотничьего хозяйства.

В конце 2023 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об обновлении стратегического направления в области цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования. Одна из главных целей обновленного стратегического направления, утвержденного до 2030 г., – создание единого цифрового пространства для решения задач экологии и природопользования. Оно сформировано за счет интеграции 10 ведомственных информационных систем на базе платформы «Гостех». Как сообщил Мишустин, выступая на совещании совещания с вице-премьерами 25 декабря 2023 г., вся эта деятельность сопровождается последовательным переходом на отечественные программные продукты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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