СК: число совершенных иностранцами тяжких преступлений выросло на 12%
В этом году иностранцы совершили на 12% больше тяжких преступлений, чем в предыдущем. Это следует из сообщения пресс-службы Следственного комитета России по результатам совещания, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.
«В текущем году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4390 до 4935)», – говорится в сообщении ведомства.
Количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов выросло на 69%. Они показывают негативное отношение к коренному населению, участникам спецоперации и сотрудникам правоохранительных органов. Помимо этого втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, которые незаконно находятся на территории России.
Наиболее сложная миграционная обстановка зафиксирована в столичном регионе России. В комитете заявили, что она требует наступательности от правоохранительного блока и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти.
8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране нового миграционного режима высылки – правового режима, касающегося нелегальных мигрантов. Принятый закон предполагает создание реестра контролируемых лиц. До момента высылки иностранный гражданин или лицо без гражданства помещается в спецучреждение. Когда он покинет страну, режим прекратит свое действие.