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Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для ВС РФ арестованы

Ведомости

10 банковских счетов предпринимателя Игоря Котельникова, который погиб в СИЗО, заблокированы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, денежные средства на этих счетах все еще заморожены, чтобы доверенные лица предпринимателя не смогли их скрыть.

Котельников был задержан в июне и заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). 13 июля стало известно о смерти бизнесмена в столичном СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем.

Котельников фигурировал в деле коррупционной направленности бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. Бизнесмен мог быть связан с компаниями «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно». По данным следствия, бывший замминистра обороны лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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