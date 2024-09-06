Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для ВС РФ арестованы

Котельников был задержан в июне и заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). 13 июля стало известно о смерти бизнесмена в столичном СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем.