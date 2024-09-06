Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для ВС РФ арестованы
10 банковских счетов предпринимателя Игоря Котельникова, который погиб в СИЗО, заблокированы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
По данным агентства, денежные средства на этих счетах все еще заморожены, чтобы доверенные лица предпринимателя не смогли их скрыть.
Котельников был задержан в июне и заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). 13 июля стало известно о смерти бизнесмена в столичном СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем.
Котельников фигурировал в деле коррупционной направленности бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. Бизнесмен мог быть связан с компаниями «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно». По данным следствия, бывший замминистра обороны лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината.