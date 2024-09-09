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Путин присвоил звание Героя России космонавту Константину Борисову

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Космонавту Константину Борисову присвоено звание Героя России. Соотвествующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Звание присвоено с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции».

Тем же указом Борисову присвоено звание «Летчик-космонавт РФ» с формулировкой «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу».

Борисов родился в Смоленске в 1984 г. В 2005 г. окончил экономический факультет Российского экономического университета имени Плеханова. Затем получил степень магистра в Уорикском университете в Великобритании. Успел поработать в автомобильных и консалтинговых компаниях, в том числе Volvo Group, Ferronordik AB, A.T. Kearney, BCG на должностях от консультанта до руководителя отдела. В 2018 г. окончил магистратуру в Московском авиационном институте и прошел отбор на должность кандидата в отряд космонавтов Роскосмоса. В 2021 г. был назначен на должность космонавта-испытателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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