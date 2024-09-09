Путин присвоил звание Героя России космонавту Константину Борисову

Борисов родился в Смоленске в 1984 г. В 2005 г. окончил экономический факультет Российского экономического университета имени Плеханова. Затем получил степень магистра в Уорикском университете в Великобритании. Успел поработать в автомобильных и консалтинговых компаниях, в том числе Volvo Group, Ferronordik AB, A.T. Kearney, BCG на должностях от консультанта до руководителя отдела. В 2018 г. окончил магистратуру в Московском авиационном институте и прошел отбор на должность кандидата в отряд космонавтов Роскосмоса. В 2021 г. был назначен на должность космонавта-испытателя.