Путин присвоил звание народного артиста «голосу Степашки» Наталье Голубенцевой

Голубенцева родилась 27 октября 1942 г. в Москве, в семье композитора Александра Голубенцева и актрисы Театра Сатиры Нины Архиповой. С 1973 по 1990 г. работала в Москонцерте кукловодом детского отдела. В 1995 г. ей было присвоено звание заслуженной артистки России.