Путин присвоил звание народного артиста «голосу Степашки» Наталье Голубенцевой
Почетное звание народного артиста прислоено кукловоду Наталье Голубенцевой, озвучивающей зайца Степашку в телепередаче «Спокойной ночи, малыши». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Голубенцева родилась 27 октября 1942 г. в Москве, в семье композитора Александра Голубенцева и актрисы Театра Сатиры Нины Архиповой. С 1973 по 1990 г. работала в Москонцерте кукловодом детского отдела. В 1995 г. ей было присвоено звание заслуженной артистки России.
В передаче «Спокойной ночи, малыши» Голубенцева работает со студенчества. Кроме того, она озвучивала мультфильмы, в том числе «Незнайка в Солнечном городе», «Робинзон Кузя», «Палле один на свете».