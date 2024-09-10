Краснов поручил проконтролировать оказание помощи пострадавшим от ударов БПЛА
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проконтролировать соблюдение прав пострадавших из-за атак украинских беспилотников на девять регионов Центрального федерального округа и оказание им помощи. Об этом сообщила Гепрокуратура РФ в Telegram-канале.
В прокуратурах открылись горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Краснов распорядился уделить особое внимание вопросам оказания медицинской помощи, в некоторых регионах – вопросам пребывания граждан в пунктах временного размещения (ПВР), а также обеспечения ПВР всем необходимым.
Проводится мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости и вопросы, которые связаны с восстановлением жилья.
10 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны ночью 144 беспилотников. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над Московской областью ночью были сбиты дроны в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей соседних пяти домов в Раменском эвакуировали. В подъезде дома, поврежденного от удара БПЛА, пострадали 54 квартиры из 102.