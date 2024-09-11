Авиадиспетчеры пожаловались на обязанность следить за птицами на аэродромах

Президент ФПАД России Сергей Ковалев обращает внимание, что это противоречит требованиям других действующих правил, в которые не входит наблюдение за птицами, а возложение на авиадиспетчеров обязанностей, которые напрямую не относятся к диспетчерскому обслуживанию, не допускается. Наблюдение за птицами, фактически, отвлекает их от основных задач. В новых правилах также есть противоречие: диспетчер должен информировать экипаж о наблюдаемых птицах, согласно одной из норм, и запрещать взлет, согласно другой норме. При этом окончательное решение о взлете или посадке всегда принимает только командир воздушного судна.