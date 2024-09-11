Авиадиспетчеры пожаловались на обязанность следить за птицами на аэродромах
Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) обратился к главе Росавиации Дмитрию Ядрову и собственному руководству (госкорпорации по организации воздушного движения, ГК по ОрВД) с жалобой на обязанность с 1 сентября следить за птицами на аэродромах во время взлета и посадки воздушных судов. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст обращения.
Президент ФПАД России Сергей Ковалев обращает внимание, что это противоречит требованиям других действующих правил, в которые не входит наблюдение за птицами, а возложение на авиадиспетчеров обязанностей, которые напрямую не относятся к диспетчерскому обслуживанию, не допускается. Наблюдение за птицами, фактически, отвлекает их от основных задач. В новых правилах также есть противоречие: диспетчер должен информировать экипаж о наблюдаемых птицах, согласно одной из норм, и запрещать взлет, согласно другой норме. При этом окончательное решение о взлете или посадке всегда принимает только командир воздушного судна.
В обращении указано, что применение новых авиаправил приведет к тому, что любое столкновение воздушного судна с птицей будет квалифицироваться как ошибка диспетчера, даже когда птица взлетела перед самолетом во время разбега по взлетной полосе. Авторы также опасаются, что новые правила снимают с аэропортовых служб обязанность бороться с птицами.
Известный случай авиакатастрофы из-за попадания птиц в механизм самолета произошел 15 августа 2019 г. Тогда самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний» при взлете столкнулся со стаей чаек, в результате чего оба двигателя вышли из строя. Судно совершило экстренную посадку, командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер с убранными шасси на кукурузное поле в 1 км от аэропорта. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб.