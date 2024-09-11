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Авиадиспетчеры пожаловались на обязанность следить за птицами на аэродромах

Ведомости

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) обратился к главе Росавиации Дмитрию Ядрову и собственному руководству (госкорпорации по организации воздушного движения, ГК по ОрВД) с жалобой на обязанность с 1 сентября следить за птицами на аэродромах во время взлета и посадки воздушных судов. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст обращения.

Президент ФПАД России Сергей Ковалев обращает внимание, что это противоречит требованиям других действующих правил, в которые не входит наблюдение за птицами, а возложение на авиадиспетчеров обязанностей, которые напрямую не относятся к диспетчерскому обслуживанию, не допускается. Наблюдение за птицами, фактически, отвлекает их от основных задач. В новых правилах также есть противоречие: диспетчер должен информировать экипаж о наблюдаемых птицах, согласно одной из норм, и запрещать взлет, согласно другой норме. При этом окончательное решение о взлете или посадке всегда принимает только командир воздушного судна.

В обращении указано, что применение новых авиаправил приведет к тому, что любое столкновение воздушного судна с птицей будет квалифицироваться как ошибка диспетчера, даже когда птица взлетела перед самолетом во время разбега по взлетной полосе. Авторы также опасаются, что новые правила снимают с аэропортовых служб обязанность бороться с птицами.

Известный случай авиакатастрофы из-за попадания птиц в механизм самолета произошел 15 августа 2019 г. Тогда самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний» при взлете столкнулся со стаей чаек, в результате чего оба двигателя вышли из строя. Судно совершило экстренную посадку, командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер с убранными шасси на кукурузное поле в 1 км от аэропорта. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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