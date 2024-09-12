В РАН предупредили о сильной магнитной буре с вероятностью 15%
12 сентября с вероятностью 99,9% выброс солнечной плазмы ударит по Земле, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
С вероятностью 70% сила бури будет умеренной (уровень G1-G2 по пятибалльной шкале). При этом есть 15% составляет возможность, что буря достигнет уровня G3 и выше.
Ожидается, что первый удар солнечной плазмы придется на 19-22 мск. Магнитная буря продлится до вечера 13 сентября.
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, они вызываются потоками солнечной плазмы из активных областей Солнца. Индекс G оценивает силу магнитных бурь. Выделяется пять уровней, где G1 – самое слабое возмущение, а G5 – самое мощное. При буре уровня G3 могут наблюдаться проблемы в работе энергосистем, ложные срабатывания предохранителей, сбои в спутниковой навигации и радиосвязи. Кроме того, из-за сильной магнитной бури на небе может появиться полярное сияние.