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В РАН предупредили о сильной магнитной буре с вероятностью 15%

Ведомости

12 сентября с вероятностью 99,9% выброс солнечной плазмы ударит по Земле, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

С вероятностью 70% сила бури будет умеренной (уровень G1-G2 по пятибалльной шкале). При этом есть 15% составляет возможность, что буря достигнет уровня G3 и выше. 

Ожидается, что первый удар солнечной плазмы придется на 19-22 мск. Магнитная буря продлится до вечера 13 сентября.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, они вызываются потоками солнечной плазмы из активных областей Солнца. Индекс G оценивает силу магнитных бурь. Выделяется пять уровней, где G1 – самое слабое возмущение, а G5 – самое мощное. При буре уровня G3 могут наблюдаться проблемы в работе энергосистем, ложные срабатывания предохранителей, сбои в спутниковой навигации и радиосвязи. Кроме того, из-за сильной магнитной бури на небе может появиться полярное сияние.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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