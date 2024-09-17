В РАН предупредили о начале сильной магнитной бури
На Земле началась магнитная буря (уровень G4 по пятибалльной шкале) после прохождения плазменного облака, выброшенного Солнцем. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ожидается, что магнитная буря продлится недолго. В настоящий момент из-за нее наблюдаются полярные сияния в западном полушарии Земли – по всей Канаде вплоть до южной границы и в северных штатах США.
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, они вызываются потоками солнечной плазмы из активных областей Солнца. Индекс G оценивает силу магнитных бурь. Выделяется пять уровней, где G1 – самое слабое возмущение, а G5 – самое мощное. При буре уровня G3 могут наблюдаться проблемы в работе энергосистем, ложные срабатывания предохранителей, сбои в спутниковой навигации и радиосвязи. Кроме того, из-за сильной магнитной бури на небе может появиться полярное сияние.