Блиновский признан потерпевшим по делу Пашаева

Елене Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. По информации прокуратуры, при пособничестве своего мужа она занизила доходы и базу для исчисления налогов. Блогер уклонилась от уплаты более 906,6 млн руб. налогов. Супруги также легализовали более 716 млн руб. Сама Блиновская находится сейчас в СИЗО, ее муж с апреля участвует в боевых действиях на Украине.