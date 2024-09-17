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Блиновский признан потерпевшим по делу Пашаева

Ведомости

Бизнесмен Алексей Блиновский признан потерпевшей стороной в рамках уголовного дела против экс-адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, Пашаев сам предложил Блиновскому решить вопрос об освобождении блогера Елены Блиновской от уголовной ответственности и попросил за свои услуги наличные деньги. В связи с этим Алексей Блиновский признан потерпевшим.

Другой источник агентства уточнил, что о статусе потерпевшего предпринимателю могут сообщить сразу после очной ставки с Пашаевым.

Утром 17 сентября СК РФ сообщил о задержании Пашаева в Москве. Против бывшего адвоката возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в феврале 2024 г. Пашаев убедил Блиновского, что якобы может освободить его и Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение. ТАСС выяснил, что Блиновский заплатил экс-адвокату более 46 млн руб.

Елене Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. По информации прокуратуры, при пособничестве своего мужа она занизила доходы и базу для исчисления налогов. Блогер уклонилась от уплаты более 906,6 млн руб. налогов. Супруги также легализовали более 716 млн руб. Сама Блиновская находится сейчас в СИЗО, ее муж с апреля участвует в боевых действиях на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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