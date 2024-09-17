Блиновский признан потерпевшим по делу Пашаева
Бизнесмен Алексей Блиновский признан потерпевшей стороной в рамках уголовного дела против экс-адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника, Пашаев сам предложил Блиновскому решить вопрос об освобождении блогера Елены Блиновской от уголовной ответственности и попросил за свои услуги наличные деньги. В связи с этим Алексей Блиновский признан потерпевшим.
Другой источник агентства уточнил, что о статусе потерпевшего предпринимателю могут сообщить сразу после очной ставки с Пашаевым.
Утром 17 сентября СК РФ сообщил о задержании Пашаева в Москве. Против бывшего адвоката возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в феврале 2024 г. Пашаев убедил Блиновского, что якобы может освободить его и Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение. ТАСС выяснил, что Блиновский заплатил экс-адвокату более 46 млн руб.
Елене Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. По информации прокуратуры, при пособничестве своего мужа она занизила доходы и базу для исчисления налогов. Блогер уклонилась от уплаты более 906,6 млн руб. налогов. Супруги также легализовали более 716 млн руб. Сама Блиновская находится сейчас в СИЗО, ее муж с апреля участвует в боевых действиях на Украине.