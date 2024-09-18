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Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке донорства в России

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предлагающий приравнять доноров к волонтерам – так они смогут рассчитывать на аналогичный пакет мер поддержки. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Один из соавторов проекта, первый зампредседателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что на данный момент в составе целей волонтерской деятельности нет донорской деятельности. Вместе с тем, по его словам, донорство всегда было проявлением добровольчества и милосердия.

«Наш закон исправит ситуацию», – сказал Огуль.

Среди мер поддержки для волонтеров, на которые смогут рассчитывать доноры при принятии законопроекта, отмечаются оплата или возмещение ряда расходов для добровольческой деятельности, поощрение и награждение за волонтерскую работу, финансовая, организационная, информационная, консультационная, имущественная и методическая поддержка со стороны органов власти.

Кроме того, доноры из числа студентов смогут наряду с работающими гражданами получать выходной в день сдачи крови и ее компонентов и в день связанного с этим медосмотра.

Огуль выразил уверенность, что принятие проекта поспособствует привлечению молодежи в донорство, популяризации безвозмездного донорства и увеличению объемов заготовки донорской крови.

Проект был внесен в Госдуму 13 июня. В электронной базе указывается необходимость представить поправки к документу в тридцатидневный срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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