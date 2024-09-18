Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке донорства в России
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предлагающий приравнять доноров к волонтерам – так они смогут рассчитывать на аналогичный пакет мер поддержки. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Один из соавторов проекта, первый зампредседателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что на данный момент в составе целей волонтерской деятельности нет донорской деятельности. Вместе с тем, по его словам, донорство всегда было проявлением добровольчества и милосердия.
«Наш закон исправит ситуацию», – сказал Огуль.
Среди мер поддержки для волонтеров, на которые смогут рассчитывать доноры при принятии законопроекта, отмечаются оплата или возмещение ряда расходов для добровольческой деятельности, поощрение и награждение за волонтерскую работу, финансовая, организационная, информационная, консультационная, имущественная и методическая поддержка со стороны органов власти.
Кроме того, доноры из числа студентов смогут наряду с работающими гражданами получать выходной в день сдачи крови и ее компонентов и в день связанного с этим медосмотра.
Огуль выразил уверенность, что принятие проекта поспособствует привлечению молодежи в донорство, популяризации безвозмездного донорства и увеличению объемов заготовки донорской крови.
Проект был внесен в Госдуму 13 июня. В электронной базе указывается необходимость представить поправки к документу в тридцатидневный срок.