Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке донорства в России

Один из соавторов проекта, первый зампредседателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что на данный момент в составе целей волонтерской деятельности нет донорской деятельности. Вместе с тем, по его словам, донорство всегда было проявлением добровольчества и милосердия.