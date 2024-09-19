Гособвинение заявило о связи между делом Татарского и покушением на Прилепина
Следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина. По версии гособвинения, финансирование покушений шло из одного источника, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента во Втором западном окружном военном суде.
О связи следствие сообщило в ходе слушания дела в отношении Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина. По версии гособвинения, Пермякова финансировал куратор, который оплачивал поездки Дарьи Треповой на такси, а также доставку Треповой статуэтки, которая взорвалась в кафе в Санкт-Петербурге в апреле 2023 г., где проходила встреча Татарского с читателями.
12 сентября Пермяков признал свою вину по делу о покушении на Прилепина. Его автомобиль был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель перенес операцию.
25 января Второй западный окружной военный суд признал виновной в теракте 26-летнюю Трепову. Согласно приговору, Треповой назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (это самый строгий возможный режим для женщин). Председательствовавший судья Тимур Жидков также назначил девушке штраф в размере 600 000 руб. и удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 16,5 млн руб. Второй фигурант дела Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после взрыва, получил один год и девять месяцев колонии. В результате теракта был убит военкор и ранены 52 человека.