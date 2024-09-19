Гособвинение заявило о связи между делом Татарского и покушением на Прилепина

25 января Второй западный окружной военный суд признал виновной в теракте 26-летнюю Трепову. Согласно приговору, Треповой назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (это самый строгий возможный режим для женщин). Председательствовавший судья Тимур Жидков также назначил девушке штраф в размере 600 000 руб. и удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 16,5 млн руб. Второй фигурант дела Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после взрыва, получил один год и девять месяцев колонии. В результате теракта был убит военкор и ранены 52 человека.