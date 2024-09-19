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Гособвинение заявило о связи между делом Татарского и покушением на Прилепина

Ведомости

Следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина. По версии гособвинения, финансирование покушений шло из одного источника, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента во Втором западном окружном военном суде.

О связи следствие сообщило в ходе слушания дела в отношении Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина. По версии гособвинения, Пермякова финансировал куратор, который оплачивал поездки Дарьи Треповой на такси, а также доставку Треповой статуэтки, которая взорвалась в кафе в Санкт-Петербурге в апреле 2023 г., где проходила встреча Татарского с читателями. 

12 сентября Пермяков признал свою вину по делу о покушении на Прилепина. Его автомобиль был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель перенес операцию.

25 января Второй западный окружной военный суд признал виновной в теракте 26-летнюю Трепову. Согласно приговору, Треповой назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (это самый строгий возможный режим для женщин). Председательствовавший судья Тимур Жидков также назначил девушке штраф в размере 600 000 руб. и удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 16,5 млн руб. Второй фигурант дела Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после взрыва, получил один год и девять месяцев колонии. В результате теракта был убит военкор и ранены 52 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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