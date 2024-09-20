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Греция выдала России по линии Интерпола осужденного за сбыт наркотиков

Ведомости

Греция выдала России россиянина Айрата Салахова, который находился в международном розыске за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту города Афины представители правоохранительных органов Греческой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Айрата Салахова. Россиянин находился в международном розыске как осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», – уточнила Волк.

По ее данным, в 2006 г. Салахов с сообщниками приобрели с целью перепродажи партию героина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств). Обвиняемому заочно назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

В 2023 г. местонахождение разыскиваемого было установлено. Его задержали в Греции. Компетентные органы страны удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры РФ и приняли решение об экстрадиции Салахова, заключила представитель МВД.

22 мая Греция передала России россиянина Андрея Фрадина, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью. По версии следствия, с 2013 г. по 2018 г. злоумышленник и его сообщники регистрировали компании на подставных лиц и использовали их расчетные счета для проведения транзитных операций по обналичиванию средств. Всего участники организованной группы получили незаконный доход в размере более 87 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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