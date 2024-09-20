Греция выдала России по линии Интерпола осужденного за сбыт наркотиков

По ее данным, в 2006 г. Салахов с сообщниками приобрели с целью перепродажи партию героина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств). Обвиняемому заочно назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.