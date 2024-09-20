Греция выдала России по линии Интерпола осужденного за сбыт наркотиков
Греция выдала России россиянина Айрата Салахова, который находился в международном розыске за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сегодня в аэропорту города Афины представители правоохранительных органов Греческой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Айрата Салахова. Россиянин находился в международном розыске как осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», – уточнила Волк.
По ее данным, в 2006 г. Салахов с сообщниками приобрели с целью перепродажи партию героина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств). Обвиняемому заочно назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.
В 2023 г. местонахождение разыскиваемого было установлено. Его задержали в Греции. Компетентные органы страны удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры РФ и приняли решение об экстрадиции Салахова, заключила представитель МВД.
22 мая Греция передала России россиянина Андрея Фрадина, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью. По версии следствия, с 2013 г. по 2018 г. злоумышленник и его сообщники регистрировали компании на подставных лиц и использовали их расчетные счета для проведения транзитных операций по обналичиванию средств. Всего участники организованной группы получили незаконный доход в размере более 87 млн руб.