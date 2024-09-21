Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента
Верховный суд отказал певице Земфире (считается в России иноагентом) в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из реестра иноагентов, сообщили «РИА Новости» в суде.
«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны для рассмотрения в судебном заседании», – сказал представитель суда.
Минюст признал Земфиру иноагентом в феврале 2023 г. В ведомстве обосновали это решение тем, что певица выступала в поддержку Украины и критиковала проведение спецоперации, а также давала концерты в недружественных странах и получала помощь от иностранных источников.
Певица пыталась оспорить включение в реестр иноагентов, но в июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил ее иск. Тогда Земфира попыталась оспорить решение суда и подала апелляцию, но Мосгорсуд также ее отклонил. После этого решение вступило в законную силу. В марте 2024 г. певица подала жалобу в кассационный суд. 23 мая суд отклонил жалобу Земфиры.