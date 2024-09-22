В Иране 30 человек погибли при взрыве на угольной шахте
В результате взрыва на угольной шахте в Иране погибли как минимум 30 человек, еще 17 рабочих пострадали, передает агентство IRNA со ссылкой на власти провинции Южный Хорасан.
Взрыв в одном из туннелей шахты произошел из-за утечки метана вечером 21 сентября на юго-востоке Ирана в городе Тебес. В момент происшествия там работали 69 человек. К утру число жертв выросло с 19 до 30, пишет IRNA.
По данным агентства, на место прибыл губернатор Южного Хорасана. Он поручил расследовать инцидент и проинформировать о случившемся семьи пострадавших и погибших при аварии. Спасательные работы проводят восемь специализированных бригад по пять человек.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан перед вылетом в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН заявил, что приказал приложить все усилия для спасения оказавшихся в ловушке и оказания помощи их семьям. По его словам, расследование инцидента уже началось, передает Al Jazeera. Государственное телевидение республики сообщило, что в шахте могут быть заблокированы 24 человека.