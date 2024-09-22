В Иране 30 человек погибли при взрыве на угольной шахте

Президент Ирана Масуд Пезешкиан перед вылетом в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН заявил, что приказал приложить все усилия для спасения оказавшихся в ловушке и оказания помощи их семьям. По его словам, расследование инцидента уже началось, передает Al Jazeera. Государственное телевидение республики сообщило, что в шахте могут быть заблокированы 24 человека.