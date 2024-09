Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм

Палм начал работать с Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерссоном в 1970-х гг. и принял участие в записях нескольких хитов ABBA, в том числе Dancing queen, Mamma mia и Thank you for the music. Палм также сотрудничал с Тедом Гэрдестадом и сыграл на ударных в его песне Satellit. За свою карьеру играл в группах Palm of the bands, The Gimmicks и The Beatmakers.