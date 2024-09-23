Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм
В возрасте 75 лет умер барабанщик шведской группы ABBA Роджер Палм. Его семья подтвердила это изданию Aftonbladet.
Музыкант скончался 21 сентября от болезни Альцгеймера.
«Он был теплым и скромным человеком, который всегда был рядом с друзьями и семьей. Его будет очень не хватать, и он оставит после себя огромную пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплом в сердце», – говорится в заявлении семьи.
Палм начал работать с Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерссоном в 1970-х гг. и принял участие в записях нескольких хитов ABBA, в том числе Dancing queen, Mamma mia и Thank you for the music. Палм также сотрудничал с Тедом Гэрдестадом и сыграл на ударных в его песне Satellit. За свою карьеру играл в группах Palm of the bands, The Gimmicks и The Beatmakers.