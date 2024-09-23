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Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм

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В возрасте 75 лет умер барабанщик шведской группы ABBA Роджер Палм. Его семья подтвердила это изданию Aftonbladet.

Музыкант скончался 21 сентября от болезни Альцгеймера.

«Он был теплым и скромным человеком, который всегда был рядом с друзьями и семьей. Его будет очень не хватать, и он оставит после себя огромную пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплом в сердце», – говорится в заявлении семьи.

Палм начал работать с Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерссоном в 1970-х гг. и принял участие в записях нескольких хитов ABBA, в том числе Dancing queen, Mamma mia и Thank you for the music. Палм также сотрудничал с Тедом Гэрдестадом и сыграл на ударных в его песне Satellit. За свою карьеру играл в группах Palm of the bands, The Gimmicks и The Beatmakers.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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