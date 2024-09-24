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Суд арестовал имущество КЭМЗа по делу о хищении при строительстве «Газпром Арены»

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Суд арестовал имущество ООО «Курский электромеханический завод» (КЭМЗ) по делу о хищении денежных средств при строительстве стадиона «Газпром Арена». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

Суд наложил арест на 50% долей в уставном капитале КЭМЗа и на имущество, которое принадлежит предприятию: два нежилых здания и земельный участок площадью 20 000 кв. м.

Стадион «Газпром Арена» начали строить в Санкт-Петербурге в 2007 г. Перед чемпионатом мира по футболу в 2018 г. его проект отправили на доработку по требованиям ФИФА. По последним данным, на строительство объекта ушло более 40 млрд руб., при этом изначально на него планировалось потратить около 6,7 млрд руб.

В 2022 г. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными пять фигурантов дела о хищениях 178 млн руб. при строительстве «Газпром Арены». По данным следствия, они завысили стоимость техники, которая была установлена на стадионе для обеспечения безопасности. Речь шла о видеокамерах, серверах, рабочих станциях и другом оборудовании производства компании Dallmeier electronic GmbH & Co KG. Суд приговорил четырех обвиняемых к отбыванию заключения в исправительной колонии общего режима сроком от 3,5 до 6 лет, пятого – к трем годам условно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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