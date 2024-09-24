Суд арестовал имущество КЭМЗа по делу о хищении при строительстве «Газпром Арены»
Суд наложил арест на 50% долей в уставном капитале КЭМЗа и на имущество, которое принадлежит предприятию: два нежилых здания и земельный участок площадью 20 000 кв. м.
Стадион «Газпром Арена» начали строить в Санкт-Петербурге в 2007 г. Перед чемпионатом мира по футболу в 2018 г. его проект отправили на доработку по требованиям ФИФА. По последним данным, на строительство объекта ушло более 40 млрд руб., при этом изначально на него планировалось потратить около 6,7 млрд руб.
В 2022 г. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными пять фигурантов дела о хищениях 178 млн руб. при строительстве «Газпром Арены». По данным следствия, они завысили стоимость техники, которая была установлена на стадионе для обеспечения безопасности. Речь шла о видеокамерах, серверах, рабочих станциях и другом оборудовании производства компании Dallmeier electronic GmbH & Co KG. Суд приговорил четырех обвиняемых к отбыванию заключения в исправительной колонии общего режима сроком от 3,5 до 6 лет, пятого – к трем годам условно.