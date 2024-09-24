Суд арестовал имущество КЭМЗа по делу о хищении при строительстве «Газпром Арены»

Стадион «Газпром Арена» начали строить в Санкт-Петербурге в 2007 г. Перед чемпионатом мира по футболу в 2018 г. его проект отправили на доработку по требованиям ФИФА. По последним данным, на строительство объекта ушло более 40 млрд руб., при этом изначально на него планировалось потратить около 6,7 млрд руб.