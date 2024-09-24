«Коммерсантъ»: фигуранты дела Wildberries попросили заключить контракты с ВС
Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве обжаловали свой арест и попросили заключить контракты с Вооруженными силами РФ для участия в спецоперации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов провели с 30 обвиняемыми разъясняющие беседы, в рамках которых обсуждалась возможность заключить контракт. В Следственном комитете уточнили, что каждый из фигурантов обвиняется в совершении пяти преступлений. Четыре из них относятся к особо тяжким, три предусматривают пожизненное заключение.
Следователи также обратили внимание, что фигуранты совершили преступления в присутствии сотрудников полиции, что говорит об «отсутствии контроля за собственным поведением» и склонности к противоправным действиям. Подчеркивалось, что налет на офис был совершен в составе «организованной группы».
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор». Основатель маркетплейса Татьяна Ким (Бакальчук) обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. В свою очередь Бакальчук утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с ним и его представителями запланировано не было.
21 сентября Мещанский суд Москвы назначил административные наказания 13 фигурантам дела о нападении на офис Wildberries, отправив их под арест на 15 суток. 20 сентября Басманный суд Москвы до 18 ноября арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса маркетплейса.