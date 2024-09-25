Яровая предложила создать реестр стран с легальной сменой пола
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать реестр стран, где разрешена смена пола. По ее словам, этот реестр необходим ко второму чтению проекта о запрете усыновления российских детей в такие страны. Слова вице-спикера приводит пресс-служба Яровой.
«Предлагаю ко второму чтению предусмотреть в законопроекте формирование Генеральной прокуратурой, Минюстом и МИДом реестра стран, где законодательно разрешена смена пола. И это будет очевидным, понятным шагом в определении для органов опеки, есть ли вообще правовые основания для постановки вопроса в судебном порядке и рассмотрения процедуры усыновления», – предложила вице-спикер.
По словам Яровой, запрет на усыновление странами, где законодательно разрешена смена пола, – это обеспечение защиты жизни и безопасности ребенка. Также она добавила, что запрет обеспечивает безопасность «ценностных ориентиров России».
25 сентября Госдума в первом чтении приняла закон о запрете усыновления в некоторые страны. Законопроект зарегистрировали в июле этого года. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, предложение принять это решение нашло широкую поддержку. Инициатива предполагает отказ в усыновлении российских детей гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.