Яровая предложила создать реестр стран с легальной сменой пола

25 сентября Госдума в первом чтении приняла закон о запрете усыновления в некоторые страны. Законопроект зарегистрировали в июле этого года. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, предложение принять это решение нашло широкую поддержку. Инициатива предполагает отказ в усыновлении российских детей гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.