Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Работа «Внуково» была временно парализована из-за лопнувшей шины самолета

Ведомости

Самолет Як-40, прилетевший в Москву из Вологды, заблокировал взлетно-посадочную полосу. Для ее освобождения аэропорт «Внуково» временно был закрыт. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, у самолета лопнул пневматик. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 22 пассажира. Для освобождения взлетно-посадочной полосы от сломавшегося самолета аэропорт временно закрывали с 09:57 до 10:35 мск. За этот период на запасные аэродромы ушли два рейса. С 10:35 мск аэропорт вернутся к штатной работе.

В ночь на 10 сентября была временно прекращена работа аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». В 7:58 мск их вновь открыли, сообщал Кореняко. Работа аэропортов приостанавливалась на фоне ночной атаки беспилотников ВСУ на Московскую область.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны сбили 20 дронов – их уничтожили над городскими округами Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. При отражении атаки в Раменском повреждения получили два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных