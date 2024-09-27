Работа «Внуково» была временно парализована из-за лопнувшей шины самолета

По предварительным данным, у самолета лопнул пневматик. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 22 пассажира. Для освобождения взлетно-посадочной полосы от сломавшегося самолета аэропорт временно закрывали с 09:57 до 10:35 мск. За этот период на запасные аэродромы ушли два рейса. С 10:35 мск аэропорт вернутся к штатной работе.