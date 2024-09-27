Работа «Внуково» была временно парализована из-за лопнувшей шины самолета
Самолет Як-40, прилетевший в Москву из Вологды, заблокировал взлетно-посадочную полосу. Для ее освобождения аэропорт «Внуково» временно был закрыт. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, у самолета лопнул пневматик. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 22 пассажира. Для освобождения взлетно-посадочной полосы от сломавшегося самолета аэропорт временно закрывали с 09:57 до 10:35 мск. За этот период на запасные аэродромы ушли два рейса. С 10:35 мск аэропорт вернутся к штатной работе.
В ночь на 10 сентября была временно прекращена работа аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». В 7:58 мск их вновь открыли, сообщал Кореняко. Работа аэропортов приостанавливалась на фоне ночной атаки беспилотников ВСУ на Московскую область.
По данным Минобороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны сбили 20 дронов – их уничтожили над городскими округами Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. При отражении атаки в Раменском повреждения получили два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев.