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Более 2,2 млн абонентов остались без электричества в США из-за урагана «Элен»

Ведомости

Ураган «Элен», который обрушился на США, оставил без электричества более 2,216 млн абонентов штатов Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина и Калифорния, свидетельствуют данные мониторингового портала Poweroutage. Во Флориде в районе города Перри ураган был классифицирован как шторм 4-й категории с устойчивым ветром 140 миль в час и более сильными порывами. Об этом пишет CNN.

Это самый сильный ураган в истории, обрушившийся на Флориду. Сильные ветры и проливные дожди могут вызвать массовые отключения электричества и наводнения на юго-востоке штата, где земля уже насыщена влагой из-за прошедших накануне штормов.

Ураганы оцениваются от 1 до 5 баллов по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона в зависимости от скорости ветра. Ущерб растет по экспоненте по мере увеличения скорости ветра, то есть сильный ураган категории 3 может нанести в 60 раз больше ущерба, чем слабый ураган категории 1.

Ураган 4 категории характеризуется скоростью ветра в 130-156 миль в час. Такой ураган может нанести катастрофический ущерб. Хорошо построенные дома будут сильно повреждены, а большая часть крыши снесена, повалены деревья и линии электропередачи. Водо- и электроснабжение может отсутствовать в течение нескольких месяцев, а наиболее пострадавшие места будут непригодны для жизни в течение нескольких недель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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