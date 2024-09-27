Более 2,2 млн абонентов остались без электричества в США из-за урагана «Элен»

Ураган 4 категории характеризуется скоростью ветра в 130-156 миль в час. Такой ураган может нанести катастрофический ущерб. Хорошо построенные дома будут сильно повреждены, а большая часть крыши снесена, повалены деревья и линии электропередачи. Водо- и электроснабжение может отсутствовать в течение нескольких месяцев, а наиболее пострадавшие места будут непригодны для жизни в течение нескольких недель.