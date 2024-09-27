Более 2,2 млн абонентов остались без электричества в США из-за урагана «Элен»
Ураган «Элен», который обрушился на США, оставил без электричества более 2,216 млн абонентов штатов Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина и Калифорния, свидетельствуют данные мониторингового портала Poweroutage. Во Флориде в районе города Перри ураган был классифицирован как шторм 4-й категории с устойчивым ветром 140 миль в час и более сильными порывами. Об этом пишет CNN.
Это самый сильный ураган в истории, обрушившийся на Флориду. Сильные ветры и проливные дожди могут вызвать массовые отключения электричества и наводнения на юго-востоке штата, где земля уже насыщена влагой из-за прошедших накануне штормов.
Ураганы оцениваются от 1 до 5 баллов по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона в зависимости от скорости ветра. Ущерб растет по экспоненте по мере увеличения скорости ветра, то есть сильный ураган категории 3 может нанести в 60 раз больше ущерба, чем слабый ураган категории 1.
Ураган 4 категории характеризуется скоростью ветра в 130-156 миль в час. Такой ураган может нанести катастрофический ущерб. Хорошо построенные дома будут сильно повреждены, а большая часть крыши снесена, повалены деревья и линии электропередачи. Водо- и электроснабжение может отсутствовать в течение нескольких месяцев, а наиболее пострадавшие места будут непригодны для жизни в течение нескольких недель.