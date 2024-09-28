Не менее 49 человек погибли в США из-за последствий урагана «Хелен»
Не менее 49 жителей США погибли в результате последствий урагана «Хелен», который обрушился на страну накануне. Смертельные случаи зафиксированы в пяти штатах, сообщает CNN со ссылкой на данные местных спасательных служб и чиновников.
О смертях, связанных со штормом, сообщалось в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Вирджинии. Официальные лица Южной Каролины подтвердили гибель по меньшей мере 19 человек, включая двух пожарных. В Джорджии число погибших достигло 15 человек, во Флориде официальные лица сообщили о восьми погибших, включая нескольких человек, утонувших в округе Пинеллас. Еще шесть смертей были зарегистрированы в Северной Каролине. В округе Крейг, штат Вирджиния, один человек погиб в результате падения деревьев и обрушения здания.
Губернатор Северной Каролины Рой Купер назвал «Хелен» одним из самых сильных штормов в современной истории для некоторых районов штата. При этом угроза еще не миновала, погодные условия в некоторых регионах США продолжают ухудшаться – там все еще идут сильные дожди, наблюдается шквалистый ветер.
Непогода привела к остановке подачи электроэнергии в ряде районов в восточных штатах США, из-за чего около 3,3 млн абонентов остались без света в Южной Каролине, Джорджии, Северной Каролине, Флориде и Огайо, следует из данных портала PowerOutage.us, который отслеживает отключения электричества по всей стране.