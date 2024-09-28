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Не менее 49 человек погибли в США из-за последствий урагана «Хелен»

Ведомости

Не менее 49 жителей США погибли в результате последствий урагана «Хелен», который обрушился на страну накануне. Смертельные случаи зафиксированы в пяти штатах, сообщает CNN со ссылкой на данные местных спасательных служб и чиновников.

О смертях, связанных со штормом, сообщалось в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Вирджинии. Официальные лица Южной Каролины подтвердили гибель по меньшей мере 19 человек, включая двух пожарных. В Джорджии число погибших достигло 15 человек, во Флориде официальные лица сообщили о восьми погибших, включая нескольких человек, утонувших в округе Пинеллас. Еще шесть смертей были зарегистрированы в Северной Каролине. В округе Крейг, штат Вирджиния, один человек погиб в результате падения деревьев и обрушения здания.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер назвал «Хелен» одним из самых сильных штормов в современной истории для некоторых районов штата. При этом угроза еще не миновала, погодные условия в некоторых регионах США продолжают ухудшаться – там все еще идут сильные дожди, наблюдается шквалистый ветер.

Непогода привела к остановке подачи электроэнергии в ряде районов в восточных штатах США, из-за чего около 3,3 млн абонентов остались без света в Южной Каролине, Джорджии, Северной Каролине, Флориде и Огайо, следует из данных портала PowerOutage.us, который отслеживает отключения электричества по всей стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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