Не менее 49 человек погибли в США из-за последствий урагана «Хелен»

О смертях, связанных со штормом, сообщалось в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Вирджинии. Официальные лица Южной Каролины подтвердили гибель по меньшей мере 19 человек, включая двух пожарных. В Джорджии число погибших достигло 15 человек, во Флориде официальные лица сообщили о восьми погибших, включая нескольких человек, утонувших в округе Пинеллас. Еще шесть смертей были зарегистрированы в Северной Каролине. В округе Крейг, штат Вирджиния, один человек погиб в результате падения деревьев и обрушения здания.