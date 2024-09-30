Умер кантри-музыкант Крис Кристофферсон

«С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж, отец, дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался <...> Мы все так благословенны за то время, что провели с ним. Спасибо, что любили его все эти годы, и когда вы увидите радугу, знайте, что он улыбается всем нам», – сказано в заявлении.