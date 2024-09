Умер кантри-музыкант Крис Кристофферсон

Кристофферсон родился 22 июня 1936 г. Наиболее известными его песнями стали «Sunday Mornin' Comin' Down», «For the Good Times», «Help Me Make it Through the Night» и «Me and Bobby McGee». На протяжении десятилетий артист выступал сольно, а в 1985 г. вошел в состав группы The Highwaymen с Уэйлоном Дженнингсом, Вилли Нельсоном и Джонни Кэшем. В 2004 г. имя Криса Кристофферсона внесли в Зал славы и музей кантри-музыки в Нэшвилле. Музыкант трижды был удостоен премии «Грэмми».