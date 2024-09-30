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Умер кантри-музыкант Крис Кристофферсон

Ведомости

Американский кантри-музыкант и актер Крис Кристофферсон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление его семьи.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж, отец, дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался <...> Мы все так благословенны за то время, что провели с ним. Спасибо, что любили его все эти годы, и когда вы увидите радугу, знайте, что он улыбается всем нам», – сказано в заявлении.

Артист умер 28 сентября в своем доме на острове Мауи в штате Гавайи. Причина смерти не называется.

Кристофферсон родился 22 июня 1936 г. Наиболее известными его песнями стали «Sunday Mornin' Comin' Down», «For the Good Times», «Help Me Make it Through the Night» и «Me and Bobby McGee». На протяжении десятилетий артист выступал сольно, а в 1985 г. вошел в состав группы The Highwaymen с Уэйлоном Дженнингсом, Вилли Нельсоном и Джонни Кэшем. В 2004 г. имя Криса Кристофферсона внесли в Зал славы и музей кантри-музыки в Нэшвилле. Музыкант трижды был удостоен премии «Грэмми».

Кристофферсон снимался в кино. В его фильмографии более 100 картин, в том числе фильмы «Полужесткий», «Автор песен», «Одинокая звезда», «Звезда родилась», «Алиса здесь больше не живет» и др. В 1977 г. актер получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Звезда родилась».

В 2016 г. у Кристофферсона диагностировали болезнь Лайма. Несмотря на проблемы со здоровьем, музыкант продолжал выступать до начала пандемии коронавируса в 2020 г. У Кристофферсона остались жена Лиза Мейерс, восемь детей и семь внуков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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