ФСБ задержала 39 склонявших подростков к насильственным акциям радикалов

Из них девять несовершеннолетних были причастны к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан. Через интернет, в том числе через мессенджер Discord, они переписывались с украинскими кураторами и получали инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений. Правоохранители изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символику и пропагандистские материалы террористических организаций.