ФСБ задержала 39 склонявших подростков к насильственным акциям радикалов
ФСБ задержала 39 радикалов, склонявших детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ФСБ провела оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в 78 российских регионах в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних. В результате были задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет – «сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций».
Из них девять несовершеннолетних были причастны к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан. Через интернет, в том числе через мессенджер Discord, они переписывались с украинскими кураторами и получали инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений. Правоохранители изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символику и пропагандистские материалы террористических организаций.
30 сентября сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) направил требование социальной сети Discord удалить в общей сложности 947 противоправных материалов. В настоящий момент некоторые интернет-страницы с такими материалами по-прежнему не удалены. Роскомнадзор продолжает мониторинг мессенджера. 30 сентября Таганский районный суд Москвы назначил Discord штраф в размере 3,5 млн руб. Соцсеть была признана виновной по ч. 2 ст.13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети).
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Роскомнадзор вынес пять решений в адрес Discord о работе в России с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки сервиса в стране. Собеседник издания подтвердил, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.