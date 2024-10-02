В Подмосковье нашли мертвым экс-министра энергетики ЛНР

С 2007 по 2016 г. работал в «Интер РАО ЕЭС», а после – в «Атомстройэкспорте». В августе 2022 г. Завизенов был назначен министром энергетики ЛНР, но уже в июне 2023 г. на этом посту его сменил Денис Ярош.