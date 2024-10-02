В Подмосковье нашли мертвым экс-министра энергетики ЛНР
Бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Тело экс-министра с огнестрельным ранением обнаружил его сын на территории участка у дома, пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. По предварительной информации, Завизенов покончил с собой. Другие подробности не приводятся.
Константин Завизенов родился в 1974 г. в Перми. Он окончил Пермский государственный технический университет по специальности «инженер-химик-технолог», а затем получил специальность экономиста-менеджера. 1990-е гг. работал в химической и авиационной промышленности.
С 2003 по 2006 г. возглавлял отдел инвестиций департамента регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России (упразднено в 2008 г.). Потом год руководил департаментом управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом».
С 2007 по 2016 г. работал в «Интер РАО ЕЭС», а после – в «Атомстройэкспорте». В августе 2022 г. Завизенов был назначен министром энергетики ЛНР, но уже в июне 2023 г. на этом посту его сменил Денис Ярош.