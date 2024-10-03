Мосгорсуд утвердил приговоры Камардину и Штовбе по делу о разжигании ненависти

В сентябре 2022 г. после акции «Московские чтения» правоохранители провели обыск в квартире Камардина, после чего его задержали. Это произошло после того, как Камардин прочитал свои стихи, в которых он, по данным следствия, разжигал ненависть к российским добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР.