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Мосгорсуд утвердил приговоры Камардину и Штовбе по делу о разжигании ненависти

Ведомости

Московский городской суд оставил в силе приговоры поэтам Артему Камардину и Егору Штовбе за чтение стихов в рамках «Маяковских чтений». Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Камардин и Штовба были приговорены к семи и 5,5 годам лишения свободы соответственно по статьям о возбуждении ненависти (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 3 ст. 280.4 УК РФ) в декабре 2023 г.

В сентябре 2022 г. после акции «Московские чтения» правоохранители провели обыск в квартире Камардина, после чего его задержали. Это произошло после того, как Камардин прочитал свои стихи, в которых он, по данным следствия, разжигал ненависть к российским добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР.

Штовба также был задержан и привлечен к административной ответственности за участие в несогласованной акции. Позднее ему предъявили обвинение в уголовном преступлении.

По делу также проходил Николай Дайнеко, которого в мае 2023 г. приговорили к четырем годам колонии. Он признал вину и заключил сделку со следствием.

«Маяковские чтения» проходят в Москве у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади каждое последнее воскресенье месяца. Традиция зародилась в конце 1950-х после открытия памятника в 1958 г. В 1961 г. столичный суд приговорил поэтов Илью Бокштейна, Владимира Осипова и Эдуарда Кузнецова от пяти до семи лет лишения свободы по статье об антисоветской агитации и пропаганде за участие и организацию чтений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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