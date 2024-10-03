Мосгорсуд утвердил приговоры Камардину и Штовбе по делу о разжигании ненависти
Московский городской суд оставил в силе приговоры поэтам Артему Камардину и Егору Штовбе за чтение стихов в рамках «Маяковских чтений». Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Камардин и Штовба были приговорены к семи и 5,5 годам лишения свободы соответственно по статьям о возбуждении ненависти (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 3 ст. 280.4 УК РФ) в декабре 2023 г.
В сентябре 2022 г. после акции «Московские чтения» правоохранители провели обыск в квартире Камардина, после чего его задержали. Это произошло после того, как Камардин прочитал свои стихи, в которых он, по данным следствия, разжигал ненависть к российским добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР.
Штовба также был задержан и привлечен к административной ответственности за участие в несогласованной акции. Позднее ему предъявили обвинение в уголовном преступлении.
По делу также проходил Николай Дайнеко, которого в мае 2023 г. приговорили к четырем годам колонии. Он признал вину и заключил сделку со следствием.
«Маяковские чтения» проходят в Москве у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади каждое последнее воскресенье месяца. Традиция зародилась в конце 1950-х после открытия памятника в 1958 г. В 1961 г. столичный суд приговорил поэтов Илью Бокштейна, Владимира Осипова и Эдуарда Кузнецова от пяти до семи лет лишения свободы по статье об антисоветской агитации и пропаганде за участие и организацию чтений.