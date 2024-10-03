ВОЗ: вспышка лихорадки Марбург в Руанде представляет низкий глобальный риск
Риск распространения лихорадки Марбург в глобальном масштабе низкий, сообщили ТАСС в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом там отметили, что на национальном уровне в Руанде риск вспышки остается очень высоким.
Организация продолжает расследование, чтобы определить масштаб вспышки, уточнили в ВОЗ. Оценка будет обновляться по мере получения дополнительной информации. Организация не рекомендовала вводить ограничения на поездки в Руанду и торговлю со страной.
Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Вирус передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует. Впервые ВОЗ сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее в феврале 2023 г.
Роспотребнадзор следит за информацией об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, у ведомства есть тест-система на это заболевание. Там также призвали россиян учитывать ситуацию с вирусом при планировании поездок.