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ВОЗ: вспышка лихорадки Марбург в Руанде представляет низкий глобальный риск

Ведомости

Риск распространения лихорадки Марбург в глобальном масштабе низкий, сообщили ТАСС в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом там отметили, что на национальном уровне в Руанде риск вспышки остается очень высоким.

Организация продолжает расследование, чтобы определить масштаб вспышки, уточнили в ВОЗ. Оценка будет обновляться по мере получения дополнительной информации. Организация не рекомендовала вводить ограничения на поездки в Руанду и торговлю со страной.

Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Вирус передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует. Впервые ВОЗ сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее в феврале 2023 г.

Роспотребнадзор следит за информацией об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, у ведомства есть тест-система на это заболевание. Там также призвали россиян учитывать ситуацию с вирусом при планировании поездок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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