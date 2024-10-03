ВОЗ: вспышка лихорадки Марбург в Руанде представляет низкий глобальный риск

Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Вирус передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует. Впервые ВОЗ сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее в феврале 2023 г.