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Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Михайлова Бориса Петровича – члена межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА», – говорится в документе.

Михайлов награжден за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу, следует из указа.

Борис Михайлов – советский хоккеист и российский тренер, долгое время являлся капитаном сборной СССР. Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976 гг.), серебряный призер Олимпиады 1980 г., восьмикратный чемпион мира. Ранее его награждали орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета и орденом Дружбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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