Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Михайлова Бориса Петровича – члена межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА», – говорится в документе.
Михайлов награжден за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу, следует из указа.
Борис Михайлов – советский хоккеист и российский тренер, долгое время являлся капитаном сборной СССР. Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976 гг.), серебряный призер Олимпиады 1980 г., восьмикратный чемпион мира. Ранее его награждали орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета и орденом Дружбы.