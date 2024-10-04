Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Борис Михайлов – советский хоккеист и российский тренер, долгое время являлся капитаном сборной СССР. Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976 гг.), серебряный призер Олимпиады 1980 г., восьмикратный чемпион мира. Ранее его награждали орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета и орденом Дружбы.