В Испании потерпел крушение истребитель F-18
Истребитель F-18 разбился в испанском городе Теруэль (автономное сообщество Арагон). Об этом сообщила газета El Periódico.
По данным издания, пилот погиб. На место происшествия были направлены пожарные и вертолет экстренной помощи. В настоящее время ведется расследование причин аварии.
В мае 2023 г. истребитель-бомбардировщик F-18 Hornet военно-воздушных сил Испании разбился на базе Сарагоса после того, как пилот потерял управление. Самолет влетел в землю и взорвался. Пилот успел катапультироваться и выжил.