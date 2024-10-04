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Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц

Ведомости

Советский, российский художник-мультипликатор, заслуженный художник России Марина Восканьянц скончалась на 91-м году жизни. Об этом рассказал шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Ее имя значится в титрах любимых лент <...> Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах. Ее «визитка» – гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в картине Бориса Степанцева «Щелкунчик», – напомнил Капков.

С 1959 по 1991 г. Восканьянц была одним из ведущих художников-мультипликаторов на киностудии «Союзмультфильм». За 32 года работы она сотрудничала с режиссерами-мультипликаторами Львом Атамановым, Владимиром Полковниковым, Романом Качановым (считается в России иноагентом), Федором Хитруком, Эдуардом Назаровым и другими.

В ее фильмографии более 100 работ, наибольшую известность ей принесли мультфильмы «Большие неприятности», «Три толстяка», «Дюймовочка», «Сказка о золотом петушке», «Фильм, фильм, фильм», «Бременские музыканты», «В стране невыученных уроков», «Конек-Горбунок», «Голубой щенок», «Трое из Простоквашино», «Волшебное кольцо», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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