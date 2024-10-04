Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц

С 1959 по 1991 г. Восканьянц была одним из ведущих художников-мультипликаторов на киностудии «Союзмультфильм». За 32 года работы она сотрудничала с режиссерами-мультипликаторами Львом Атамановым, Владимиром Полковниковым, Романом Качановым (считается в России иноагентом), Федором Хитруком, Эдуардом Назаровым и другими.