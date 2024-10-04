Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц
Советский, российский художник-мультипликатор, заслуженный художник России Марина Восканьянц скончалась на 91-м году жизни. Об этом рассказал шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.
«Ее имя значится в титрах любимых лент <...> Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах. Ее «визитка» – гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в картине Бориса Степанцева «Щелкунчик», – напомнил Капков.
С 1959 по 1991 г. Восканьянц была одним из ведущих художников-мультипликаторов на киностудии «Союзмультфильм». За 32 года работы она сотрудничала с режиссерами-мультипликаторами Львом Атамановым, Владимиром Полковниковым, Романом Качановым (считается в России иноагентом), Федором Хитруком, Эдуардом Назаровым и другими.
В ее фильмографии более 100 работ, наибольшую известность ей принесли мультфильмы «Большие неприятности», «Три толстяка», «Дюймовочка», «Сказка о золотом петушке», «Фильм, фильм, фильм», «Бременские музыканты», «В стране невыученных уроков», «Конек-Горбунок», «Голубой щенок», «Трое из Простоквашино», «Волшебное кольцо», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес».