Путин назвал важным создание условий для профессионального роста педагогов
Президент России Владимир Путин заявил о важности создания условий для профессионального роста педагогов, чтобы максимально широко применять передовые практики и методики. Об этом глава государства сказал в поздравлении с Днем учителя, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил большую роль конкурсов учительского мастерства. Значимой площадкой для обмена опытом он назвал Всероссийский форум классных руководителей, который в эти дни проходит в Москве.
«В том числе благодаря таким конкурсам, проектам мы вновь убеждаемся, как много в нашей стране ярких, талантливых, увлеченных своим делом учителей», – сказал президент России.
Международный праздник утвержден ЮНЕСКО в 1994 г. Дата выбрана неслучайно: именно 5 октября 1966 г. на специальной межправительственной конференции был принят первый глобальный документ, определяющий условия труда представителей профессии, – рекомендация «О положении учителей». Более чем в 100 странах День учителя приходится на 5 октября.
В России День учителя с 1965 г. и на протяжении почти 30 лет отмечался в первое воскресенье октября. После того как в 1994 г. был учрежден Всемирный День учителя, празднование указом президента РФ Бориса Ельцина перенесли на 5 октября. Традиционно в эту дату проходят торжественные линейки, награждения педагогов за выдающиеся заслуги в работе, концерты и дни самоуправления, где старшеклассники примеряют на себя роль учителя.