Путин назвал важным создание условий для профессионального роста педагогов

В России День учителя с 1965 г. и на протяжении почти 30 лет отмечался в первое воскресенье октября. После того как в 1994 г. был учрежден Всемирный День учителя, празднование указом президента РФ Бориса Ельцина перенесли на 5 октября. Традиционно в эту дату проходят торжественные линейки, награждения педагогов за выдающиеся заслуги в работе, концерты и дни самоуправления, где старшеклассники примеряют на себя роль учителя.