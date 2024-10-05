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Путин назвал важным создание условий для профессионального роста педагогов

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о важности создания условий для профессионального роста педагогов, чтобы максимально широко применять передовые практики и методики. Об этом глава государства сказал в поздравлении с Днем учителя, опубликованном на сайте Кремля. 

Путин отметил большую роль конкурсов учительского мастерства. Значимой площадкой для обмена опытом он назвал Всероссийский форум классных руководителей, который в эти дни проходит в Москве.

«В том числе благодаря таким конкурсам, проектам мы вновь убеждаемся, как много в нашей стране ярких, талантливых, увлеченных своим делом учителей», – сказал президент России.

Международный праздник утвержден ЮНЕСКО в 1994 г. Дата выбрана неслучайно: именно 5 октября 1966 г. на специальной межправительственной конференции был принят первый глобальный документ, определяющий условия труда представителей профессии, – рекомендация «О положении учителей». Более чем в 100 странах День учителя приходится на 5 октября.

В России День учителя с 1965 г. и на протяжении почти 30 лет отмечался в первое воскресенье октября. После того как в 1994 г. был учрежден Всемирный День учителя, празднование указом президента РФ Бориса Ельцина перенесли на 5 октября. Традиционно в эту дату проходят торжественные линейки, награждения педагогов за выдающиеся заслуги в работе, концерты и дни самоуправления, где старшеклассники примеряют на себя роль учителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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