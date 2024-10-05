В Гаити в результате атаки вооруженной банды погибли 70 человек
Вооруженная банда в Гаити убила не менее 70 человек, более 6000 жителей покинули свои дома на фоне нападения, которое стало для карибской страны одним из самых смертоносных за последние годы, передает Reuters.
Атака произошла 3 октября в городе Понт-Сонде на западе Гаити. Ответственность за нападение взял лидер банды Gran Grif Лаксон Элан, назвав его возмездием за то, что мирные жители ничего не делали, пока «полиция и группы мстителей убивали его солдат».
Местные власти заявили, что члены банды подожгли десятки домов и автомобилей. Премьер-министр Гарри Кониль на фоне атаки сообщил об усилении мер безопасности. По данным миграционного агентства ООН, на которые ссылается Reuters, около 6270 человек покинули свои дома из-за атак.
Вооруженные банды контролируют большую часть столицы Гаити Порт-о-Пренсе и стремятся захватить близлежащие регионы, а соседние страны депортируют бежавших из Гаити обратно в страну, пишет Reuters. Банда Gran Grif обвиняется в массовых похищениях, изнасилованиях, убийствах, угонах и принуждении фермеров покидать свои земли, а также в вербовке детей, указывает агентство.
4 октября агентство ООН по делам беженцев предупредило о катастрофической нехватке продовольствия и медицинских принадлежностей из-за блокировки боевиками доставки гуманитарной помощи. По оценкам ООН, с января в результате вспышек насилия в Гаити погиб 3661 человек.