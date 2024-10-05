Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Гаити в результате атаки вооруженной банды погибли 70 человек

Ведомости

Вооруженная банда в Гаити убила не менее 70 человек, более 6000 жителей покинули свои дома на фоне нападения, которое стало для карибской страны одним из самых смертоносных за последние годы, передает Reuters. 

Атака произошла 3 октября в городе Понт-Сонде на западе Гаити. Ответственность за нападение взял лидер банды Gran Grif Лаксон Элан, назвав его возмездием за то, что мирные жители ничего не делали, пока «полиция и группы мстителей убивали его солдат». 

Местные власти заявили, что члены банды подожгли десятки домов и автомобилей. Премьер-министр Гарри Кониль на фоне атаки сообщил об усилении мер безопасности. По данным миграционного агентства ООН, на которые ссылается Reuters, около 6270 человек покинули свои дома из-за атак. 

Вооруженные банды контролируют большую часть столицы Гаити Порт-о-Пренсе и стремятся захватить близлежащие регионы, а соседние страны депортируют бежавших из Гаити обратно в страну, пишет Reuters. Банда Gran Grif обвиняется в массовых похищениях, изнасилованиях, убийствах, угонах и принуждении фермеров покидать свои земли, а также в вербовке детей, указывает агентство.

4 октября агентство ООН по делам беженцев предупредило о катастрофической нехватке продовольствия и медицинских принадлежностей из-за блокировки боевиками доставки гуманитарной помощи. По оценкам ООН, с января в результате вспышек насилия в Гаити погиб 3661 человек. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных