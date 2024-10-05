В Гаити в результате атаки вооруженной банды погибли 70 человек

Атака произошла 3 октября в городе Понт-Сонде на западе Гаити. Ответственность за нападение взял лидер банды Gran Grif Лаксон Элан, назвав его возмездием за то, что мирные жители ничего не делали, пока «полиция и группы мстителей убивали его солдат».