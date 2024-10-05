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Сыгравший Шерлока Холмса актер Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии

Ведомости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на медучреждение.

«Лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжелое», – уточнили в больнице.

3 октября «РИА Новости» сообщило о госпитализации Ливанова в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ливанов родился 19 июля 1935 г. в Москве. Окончил Театральное училище имени Щукина. Дебютировал в кино в 1959 г., снимался в фильмах «Город на заре», «Неотправленное письмо», «Слепой музыкант» и др. Наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Звания народного артиста РСФСР был удостоен в 1988 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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