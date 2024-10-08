В «Фобосе» предупредили о начале сильной магнитной бури
На Земле началась сильная магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, изначально ожидалось ослабление магнитной бури в первой половине дня, но вопреки прогнозам она усилилась.
«Как поведет себя геомагнитное поле в дальнейшем, предсказать сложно, но мы будет опираться на научные прогнозы и предположим, что сильная магнитная буря будет непродолжительной и в ближайшие часы начнет ослабевать, а затем прекратится», – уточнил Леус.
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, они вызываются потоками солнечной плазмы из активных областей Солнца. Индекс G оценивает силу магнитных бурь. Выделяется пять уровней, где G1 – самое слабое возмущение, а G5 – самое мощное. При буре уровня G3 могут наблюдаться проблемы в работе энергосистем, ложные срабатывания предохранителей, сбои в спутниковой навигации и радиосвязи. Кроме того, из-за сильной магнитной бури на небе может появиться полярное сияние.