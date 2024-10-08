Суд приговорил экс-следователя Тамбиева к 16 годам колонии

По данным следствия, в 2022 г. Тамбиев вел расследование дела хакерской группировки Infraud Organization. У него в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров, а также за избрание им домашнего ареста вместо заключения под стражу.