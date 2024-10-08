Суд приговорил экс-следователя Тамбиева к 16 годам колонии
Балашихинский городской суд Московской области приговорил бывшего сотрудника Следственного комитета Марата Тамбиева к 16 годам колонии строгого режима за взятку в биткойнах, сообщает «РИА Новости».
По решению суда Тамбиеву также назначен штраф в размере 500 млн руб. Обвиняемого лишили звания «майор юстиции», ему запрещено занимать должности в государственных органах в течение 12 лет. По информации ТАСС, суд взыскал с осужденного и его коллеги Кристины Ляховенко более 7 млрд руб. в счет погашения ущерба.
Тамбиев и Ляховенко получили крупнейшие в истории России взятки в размере более $1,5 млн и 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.). Ляховенко проведет в колонии девять лет. Ее лишили звания «старший лейтенант юстиции», а также запретили ей занимать должности в госорганах в течение восьми лет.
Тамбиев руководил следственным отделом СКР по Тверскому району Москвы. Майору юстиции вменяются 10 эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 290 УК), четыре приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).
По данным следствия, в 2022 г. Тамбиев вел расследование дела хакерской группировки Infraud Organization. У него в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров, а также за избрание им домашнего ареста вместо заключения под стражу.